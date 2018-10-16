У звезды «Топ-модели по-русски» - Арины Перчик, отобрали пятимесячную дочь

После окончания проекта Арина Перчик работала моделью в известных домах моды. О своей личной жизни манекенщица предпочитала не говорить и поэтому о том, что она родила дочку, знали только ее родные. Звезда подиума выложила видеоролик, в котором сообщила фанатам, что экс-возлюбленный забрал малышку и держит ее у себя дома. Знаменитость рассказала, что на протяжении трех дней она стоит под домом отца ребенка в надежде увидеть его. Также модель подчеркнула, что она вызвала полицию, потому что дочь находится с ее бывшей домработницей, которая не компетентна по вопросам в воспитании детей.Пост Арины Перчик в течение восьми часов собрал около 27 тысяч лайков и 290 комментариев. Поклонники поддержали свою любимицу. Они подметили, что хоть закон на стороне матери, однако если у отца больше денег, то он оказывается прав.