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Священный синод озвучил запреты, связанные с молитвами в стенах храмов Константинопольской патриархии

Священный синод озвучил запреты, связанные с молитвами в стенах храмов Константинопольской патриархии. Все действия верующих лиц, которые продолжают посещать ряд таких мест, будут приравниваться к греху.

Священный синод озвучил запреты, связанные с молитвами в стенах храмов Константинопольской патриархии


"Народные новости" сообщают, что когда было принято решение разорвать все связи РПЦ с Константинополем, храмы Константинопольского патриархата были запрещены для верующих православной Русской церкви. Запрещёнными стали также церкви, которые находятся в Греции и Турции. Верующие, ослушавшиеся решения Священного синода, будут должны покаяться на исповеди о своем грехе. Также наказание грозит духовенству. В свою очередь протоиерей Всеволод Чаплин данное решение РПЦ назвал правильным. По его словам таких мер ждали многие, потому что Константинопольский патриархат перестает все больше являться православной церковью. Протоиерей сказал, что верующие не много потеряют, если не смогут посещать храмы в вышеуказанных странах. Там стремительно сокращаются богослужения, используется новый календарь, а также люди не исповедуются перед причастием.

По совам протоиерея в Европе и Соединённых Штатах всегда есть альтернатива, полноценные общины, а также множество русских храмов.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:20

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