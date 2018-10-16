Названы 8 продуктов, существенно повышающих чувствительность к инсулину





Множество людей по всему миру, по мнению врачей, находятся в преддиабетном состоянии. Причиной данному явлению служит патологические процессы, приводящие к существенному нарушению процессов метаболизма, заболеваниям сердца и даже раку. Впрочем, некоторые продукты способны существенно ослабить влияние всевозможных негативных факторов на организм. Первым из них является куркума, которая в несколько сотен тысяч раз эффективнее метформина, а также имбирь, способствующий снижению уровня глюкозы в крови. Экстракт листьев оливкового дерева повышает продуктивность клеток, вырабатывающих инсулин, а смесь некоторых ягод, в небольшом количестве, окажет положительное влияние на организм в целом.Ученые также выяснили, что спирулина повышает чувствительность к инсулину практически в два с половиной раза, а замыкает список берберин. Данное вещество показало себя эффективнее, чем многие лекарства от диабета.