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Названы 8 продуктов, существенно повышающих чувствительность к инсулину

Названы 8 продуктов, которые, по мнению экспертов, повышают чувствительность организма к инсулину. Источником данной информации стало зарубежное издание.

Названы 8 продуктов, существенно повышающих чувствительность к инсулину


Множество людей по всему миру, по мнению врачей, находятся в преддиабетном состоянии. Причиной данному явлению служит патологические процессы, приводящие к существенному нарушению процессов метаболизма, заболеваниям сердца и даже раку. Впрочем, некоторые продукты способны существенно ослабить влияние всевозможных негативных факторов на организм. Первым из них является куркума, которая в несколько сотен тысяч раз эффективнее метформина, а также имбирь, способствующий снижению уровня глюкозы в крови. Экстракт листьев оливкового дерева повышает продуктивность клеток, вырабатывающих инсулин, а смесь некоторых ягод, в небольшом количестве, окажет положительное влияние на организм в целом.

Ученые также выяснили, что спирулина повышает чувствительность к инсулину практически в два с половиной раза, а замыкает список берберин. Данное вещество показало себя эффективнее, чем многие лекарства от диабета.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Вчера, 23:00

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