Арагорн из фильма «Властелин колец» - Вигго Мортенсен будет сниматься в гей-драме





В основе сюжета фильма окажется семья из 2-х мужчин, которые воспитывают усыновленного ребенка. Однако в один из моментов парень осознает, что он также гей. Однако юноша, не слушая родителей, пытается скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию от общества.Также в киноленте сыграют актеры Сверрир Гуднасон и Лэнс Хенриксен. Когда именно фильм выйдет в прокат, пока не известно.