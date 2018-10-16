Арагорн из фильма «Властелин колец» - Вигго Мортенсен будет сниматься в гей-драме
Актер Вигго Мортенсен, сыгравший во «Властелине колец» роль Арагорна, снимется в гей-драме. Согласно синопсису будущей ленты, артисту предстоит сыграть отца парня, который осознал, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
В основе сюжета фильма окажется семья из 2-х мужчин, которые воспитывают усыновленного ребенка. Однако в один из моментов парень осознает, что он также гей. Однако юноша, не слушая родителей, пытается скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию от общества.
Также в киноленте сыграют актеры Сверрир Гуднасон и Лэнс Хенриксен. Когда именно фильм выйдет в прокат, пока не известно.
В основе сюжета фильма окажется семья из 2-х мужчин, которые воспитывают усыновленного ребенка. Однако в один из моментов парень осознает, что он также гей. Однако юноша, не слушая родителей, пытается скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию от общества.
Также в киноленте сыграют актеры Сверрир Гуднасон и Лэнс Хенриксен. Когда именно фильм выйдет в прокат, пока не известно.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:45