Надпись на стене перенесла дату последнего дня Помпеи на два месяца позже
Ученые были вынуждены пересмотреть свою версию об извержении Везувия в 79 году нашей эры. Они нашли надпись на стене римского дома, после чего перенесли дату последнего дня Помпеи на два месяца позже.
Она была сделана углем, когда в здании строители делали ремонт, но уже тогда другие помещения были пригодны для жизни владельцев. Такие события произошли в 16 день перед ноябрьскими календами.
Эксперты сделали анализ артефакта и выяснили, что житель города не мог написать дату за год до произошедшей трагедии из-за недолговечности материала. Так что гибель Помпеи произошла в октябре, а не августе, как считалось раньше.
Она была сделана углем, когда в здании строители делали ремонт, но уже тогда другие помещения были пригодны для жизни владельцев. Такие события произошли в 16 день перед ноябрьскими календами.
Эксперты сделали анализ артефакта и выяснили, что житель города не мог написать дату за год до произошедшей трагедии из-за недолговечности материала. Так что гибель Помпеи произошла в октябре, а не августе, как считалось раньше.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15