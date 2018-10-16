Надпись на стене перенесла дату последнего дня Помпеи на два месяца позже





Она была сделана углем, когда в здании строители делали ремонт, но уже тогда другие помещения были пригодны для жизни владельцев. Такие события произошли в 16 день перед ноябрьскими календами.Эксперты сделали анализ артефакта и выяснили, что житель города не мог написать дату за год до произошедшей трагедии из-за недолговечности материала. Так что гибель Помпеи произошла в октябре, а не августе, как считалось раньше.