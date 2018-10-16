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Надпись на стене перенесла дату последнего дня Помпеи на два месяца позже

Ученые были вынуждены пересмотреть свою версию об извержении Везувия в 79 году нашей эры. Они нашли надпись на стене римского дома, после чего перенесли дату последнего дня Помпеи на два месяца позже.
Надпись на стене перенесла дату последнего дня Помпеи на два месяца позже

Она была сделана углем, когда в здании строители делали ремонт, но уже тогда другие помещения были пригодны для жизни владельцев. Такие события произошли в 16 день перед ноябрьскими календами.

Эксперты сделали анализ артефакта и выяснили, что житель города не мог написать дату за год до произошедшей трагедии из-за недолговечности материала. Так что гибель Помпеи произошла в октябре, а не августе, как считалось раньше.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15

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