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Сергей Лазарев записал сказку о "Царевне-Лягушке" для Яндекс.Алисы

Популярный отечественный певец Сергей Лазарев продемонстрировал поклонникам часть записи сказки под названием «Царевна-Лягушка» в его же исполнении для Яндекс.Алисы. Соответствующий ролик артист обнародовал в своем Instagram-аккаунте.

Сергей Лазарев записал сказку о "Царевне-Лягушке" для Яндекс.Алисы


Сергей Лазарев отметил, что став папой, он будто заново погрузился в мир сказок и детства. Певец рассказал, что постоянно читает на ночь сказку своему сыну Никите и поэтому, когда ему предложили принять участие в проекте @yandex, он сразу же согласился. По словам знаменитости, он выбрал сказку «Царевна-Лягушка» из-за запутанного сюжета, в котором много действующих лиц.

Пост Сергея Лазарева за час собрал около 65 тысяч лайков и более 170 комментариев. Фолловеры бурно отреагировали на данную новость. Они также указали на то, что под его сказку будут засыпать как дети, так и многочисленные поклонницы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:30

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