Сергей Лазарев записал сказку о "Царевне-Лягушке" для Яндекс.Алисы

Сергей Лазарев отметил, что став папой, он будто заново погрузился в мир сказок и детства. Певец рассказал, что постоянно читает на ночь сказку своему сыну Никите и поэтому, когда ему предложили принять участие в проекте @yandex, он сразу же согласился. По словам знаменитости, он выбрал сказку «Царевна-Лягушка» из-за запутанного сюжета, в котором много действующих лиц.Пост Сергея Лазарева за час собрал около 65 тысяч лайков и более 170 комментариев. Фолловеры бурно отреагировали на данную новость. Они также указали на то, что под его сказку будут засыпать как дети, так и многочисленные поклонницы.