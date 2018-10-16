В Москве стадион имени Стрельцова «возрождается» для игр клуба «Торпедо»





Арену, расположенную на улице Восточная, жители Москвы сравнивают с «фрагментом из детства». На поле за время существования «Торпедо» организовывали чемпионаты, а спортсмены Николай Савичев и Александр Подшивалов вместе поднимали Кубок России в 1993 году. Позже на территории проходили концерты духового оркестра и дерби «Спартака» и ЦСКА. За все время столица страны постепенно омолаживалась, подключая интернет в домах и реставрируя бордюры. Спорткомплекс сумел сохранить «советский дух».Добраться до стадиона имени Стрельцова можно, выйдя из метро «Автозаводская». На входе установлена деформированная будка с проплешинами, напоминающими следы от коррозии. Восточная трибуна закрыта для посещения из-за неудовлетворительного состояния, поэтому билеты продаются на Западную. Стоимость составляет 300 рублей, однако дети и льготники имеют возможность посмотреть игру за 100 рублей.Возле стадиона территория практически не изменилась, начиная с 2000 года. Болельщики в этот раз посетили арену из-за игры «Торпедо» и «Химика». Многие ожидали появление спортсмена Игоря Семшова, однако очевидцы отметили отсутствие ажиотажа возле входа. Раньше футболисты московского клуба выступали в «Лужниках», когда «вылетели» пару раз из Премьер-лиги.Рядом со стадионом появились новые граффити на стенах из бетона. Художники изобразили своих кумиров, однако некоторые рисунки уже потрескались. К организованному ЧМ-2018 экспозицию немного удалось восстановить. На Восточную улицу часто приходят болельщики, не пропустившие ни одной игры «Торпедо» даже после разделения команды в 1997 году. За последние 8 лет они не перестают поддерживать футболистов, несмотря на запреты тренера Александра Тукманова.Фанаты московского клуба обычно покупают места на трибуне «Запад-5». Рядом продавали билеты на сектора, где поболеть за футболистов пришли молодые пары, пенсионеры с тростями в руках и дети. В протоколе посещаемость матча составила порядка 2,5 тысяч зрителей. Многие ожидали появление Игоря Семшова, которого ультрасы прозвали «иудой». Поклонники не забыли, как спортсмен поцеловал эмблему «Динамо», ходил по трибунам, а также показывал неприличные жесты болельщикам. Его оскорбляли во время мероприятия, однако он не повелся на провокации.«Торпедо» в 2014 году вернулся ненадолго в Премье-лигу, однако спустя некоторое время руководители клуба объявили о банкротстве. Несмотря на поражения, фанаты не переставали верить в «возрождение» команды, которая способна победить многих соперников. Поклонники надеются, что в скором времени владельцы дадут возможность показать свои силы уже на отреставрированном стадионе.