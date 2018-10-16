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Названы 17 смартфонов Oppo с поддержкой технологии Hyper Boost

Названы 17 смартфонов Oppo, которые будут иметь поддержку современной технологии Hyper Boost. Данная технология увеличивает их производительность в играх.

Названы 17 смартфонов Oppo с поддержкой технологии Hyper Boost


Первым смартфоном, в котором была добавлена поддержка Hyper Boost, является Oppo Find. Данное обновление он получил в октябре. Теперь производитель опубликовал список устройств, которые получат в ближайшее время аналогичную поддержку. Обновление ColorOS 5.2.1 содержащее новую технологию выйдет в ноябре для версий Oppo R11, A1, A83, R11s Plus, R11s, R11 Plus. В декабре обновление получат модели Oppo R9s, A73, A79, A5, R15 Dream Mirror, R15, R17. В январе данный список пополнят следующие гаджеты: Oppo R9s Plus, A3, A77.

Hyper Boost на сегодняшний день работает в одиннадцати популярных играх на 3 движках. Со временем перечень будет расширяться.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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