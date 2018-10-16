Сергей Безруков поделился видеозаписью с репетиции к юбилейному концерту
Сергей Безруков поделился с подписчиками видео, на котором артист вместе со своей группой проводит репетицию перед юбилейным концертом. Мероприятие, к которому ведется подготовка, состоится накануне 45-летия певца.
У Сергея Безрукова чрезвычайно много поклонников, что обусловлено множеством направлений творческого развития звезды. Он достиг признания в качестве актера театра, а роли в кинокартинах принесли ему еще большую славу. Теперь же Безруков намерен развиваться в качестве певца. Подтверждением тому можно считать первый альбом, выпущенный коллективом, который вышел под названием “Крестный папа”, а последняя видеозапись, которой поделился актер, говорит о серьезности намерений группы.
Подписчики Безрукова в сети Instagram поблагодарили артиста за то, что поделился успехами подготовки, а также поставили большое количество лайков. Некоторые фанаты заранее поздравили звезду с юбилеем и заявили, что намерены продолжать ежедневно поздравлять его вплоть до концерта.
У Сергея Безрукова чрезвычайно много поклонников, что обусловлено множеством направлений творческого развития звезды. Он достиг признания в качестве актера театра, а роли в кинокартинах принесли ему еще большую славу. Теперь же Безруков намерен развиваться в качестве певца. Подтверждением тому можно считать первый альбом, выпущенный коллективом, который вышел под названием “Крестный папа”, а последняя видеозапись, которой поделился актер, говорит о серьезности намерений группы.
Подписчики Безрукова в сети Instagram поблагодарили артиста за то, что поделился успехами подготовки, а также поставили большое количество лайков. Некоторые фанаты заранее поздравили звезду с юбилеем и заявили, что намерены продолжать ежедневно поздравлять его вплоть до концерта.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:47