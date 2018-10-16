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НЛО в виде светящегося сгустка субстанции напугал жителя Техаса

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителем Техаса. НЛО в виде светящегося сгустка субстанции напугал американца, решившего переслать материалы исследователям.
НЛО в виде светящегося сгустка субстанции напугал жителя Техаса

Инцидент случился ночью в Стерлинг-Сити, когда свидетель события был внезапно разбужен странными лучами света, осветившими его комнату. Он решил выйти на улицу и заметил рядом с домом огромный внеземной корабль пришельцев, который даже не собирался скрываться от человека.



Кроме того, за НЛО был четко виден непонятный шар, излучающий сильное свечение. Шокированный автор сюжета после съемки объектов крепко уснул, а утром решил, что эти события происходили во сне. Вот только после просмотра ролика на смартфоне он изменил свое мнение. Эксперты уже признали его подлинным, а скептики предпочли не комментировать информацию.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:25

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