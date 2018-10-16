Елена Малышева на премьере фильма "Примадонна" поразила присутствующих своим образом

Елена Малышева для выхода на люди выбрала запоминающийся, при этом странный наряд. Ведущая появилась на красной дорожке в длинной серой юбке, внизу которой находились сиреневые перья и накинутый на плечи блестящий жакет. Помимо ведущей программы "Жить здорово!", на премьеру пришли и другие звезды: Иосиф Пригожин и Валерия, Влад Топалов, Арина Шарапова, Виктор Дробыш, Александр Стриженов с дочкой Александрой и другие. Картина "Примадонна" выходит на широкий экран с 18 октября. Фильм был дважды номинирован на премию "Оскар", а также имеет много других наград. Главные роли в данной комедии исполнили Хью Грант и Мэрил Стрип. Кинофильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о пожилой американской эпатажной певице Флоренс Фостер Дженкинс. Артистка совсем не имела слуха, однако была уверена, что она неотразима.Стоит отметить, что Елена Малышева продолжает экспериментировать со своим стилем. Ранее телеведущая в своем микроблоге Instagram предложила поклонникам оценить ее коллекцию нарядов.