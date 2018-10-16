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Елена Малышева на премьере фильма "Примадонна" поразила присутствующих своим образом

Елена Малышева посетила закрытую премьеру кинофильма "Примадонна" в экстравагантном наряде. 57-летняя телеведущая поразила присутствующих своим образом.

Елена Малышева на премьере фильма "Примадонна" поразила присутствующих своим образом


Елена Малышева для выхода на люди выбрала запоминающийся, при этом странный наряд. Ведущая появилась на красной дорожке в длинной серой юбке, внизу которой находились сиреневые перья и накинутый на плечи блестящий жакет. Помимо ведущей программы "Жить здорово!", на премьеру пришли и другие звезды: Иосиф Пригожин и Валерия, Влад Топалов, Арина Шарапова, Виктор Дробыш, Александр Стриженов с дочкой Александрой и другие. Картина "Примадонна" выходит на широкий экран с 18 октября. Фильм был дважды номинирован на премию "Оскар", а также имеет много других наград. Главные роли в данной комедии исполнили Хью Грант и Мэрил Стрип. Кинофильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о пожилой американской эпатажной певице Флоренс Фостер Дженкинс. Артистка совсем не имела слуха, однако была уверена, что она неотразима.

Елена Малышева на премьере фильма "Примадонна" поразила присутствующих своим образом


Стоит отметить, что Елена Малышева продолжает экспериментировать со своим стилем. Ранее телеведущая в своем микроблоге Instagram предложила поклонникам оценить ее коллекцию нарядов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:13

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