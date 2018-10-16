Названа наиболее вероятная дата анонса смартфона Xiaomi Black Shark 2





Исходя из доступной информации известно, что смартфон работает при помощи одного из мощнейших процессоров, Qualсomm Snapdragon 855. По некоторым сведениям в наличии также будет подсветка RGB. Эксперты утверждают, что производительность устройства будет чрезвычайно высока, вероятно, смартфон сможет составить конкуренцию, в этом плане, такой модели как Razer Phone 2.Неизвестный источник предоставил изображение, на котором видна дата анонса. Все надписи на китайском, так что и анонс, вероятно, состоится в Китае, а спустя определенное время и в остальном мире. Не смотря на то, что подлинность информации под вопросом, если верить изображению, анонс состоится 23 октября этого года в 18:00 по китайскому времени.