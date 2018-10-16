В России принимают заявки на «заряженную» версию Porsche Panamera GTS





В компании объявили российскую цену на версию Porsche Panamera GTS. Модель в кузове лифтбек стоит 9,28 млн. руб. Версия в кузове универсал расценивается в 9,45 млн. руб. Заряженная модификация оснащается четырёхлитровым бензиновым двигателем на 460 лошадиных сил. Силовой агрегат позволяет машине разгоняться до первой сотни за 4,1 сек. Максимальная скорость транспортного средства составляет 292 км/час. Двигатель работает на пару с восьмискоростным вариатором.«Заряженная» версия Porsche Panamera GTS кроме мощного двигателя получила переработанные бамперы, двадцатидюймовые диски, спортивную систему выхлопа, активный спойлер.