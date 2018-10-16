АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.05 USD 65.75
Курс валют на 16.10.2018

В России принимают заявки на «заряженную» версию Porsche Panamera GTS

В России начали принимать заявки на «заряженную» модель Porsche Panamera GTS. Речь идёт о кузове универсал, а также лифтбек.

В России принимают заявки на «заряженную» версию Porsche Panamera GTS


В компании объявили российскую цену на версию Porsche Panamera GTS. Модель в кузове лифтбек стоит 9,28 млн. руб. Версия в кузове универсал расценивается в 9,45 млн. руб. Заряженная модификация оснащается четырёхлитровым бензиновым двигателем на 460 лошадиных сил. Силовой агрегат позволяет машине разгоняться до первой сотни за 4,1 сек. Максимальная скорость транспортного средства составляет 292 км/час. Двигатель работает на пару с восьмискоростным вариатором.

«Заряженная» версия Porsche Panamera GTS кроме мощного двигателя получила переработанные бамперы, двадцатидюймовые диски, спортивную систему выхлопа, активный спойлер.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Арагорн из фильма «Властелин колец» - Вигго
Сергей Лазарев записал сказку о "Царевне-Лягушке"
Надпись на стене перенесла дату последнего дня
Дмитрий Тарасов: «Бывшая жена препятствует
Названы 17 смартфонов Oppo с поддержкой
Сергей Безруков поделился видеозаписью с
В России отзовут 900 автомобилей Mazda CX-5
НЛО в виде светящегося сгустка субстанции напугал
Елена Малышева на премьере фильма "Примадонна"
В России принимают заявки на «заряженную» версию
Ученые: Сенсорная перчатка позволит пощупать
Названа наиболее вероятная дата анонса смартфона
Прихожанам РПЦ запретили молиться на Святой горе
Тарзана поклонники раскритиковали за “женскую”
После истории со звездой «Дома-2» Александра
Ученые рассказали о причине раковых заболеваний с
Создатели «Шерлока» займутся производством
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Минздрав: Пачки сигарет будут «обезличенными»
Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев в соцсетях
Гигантский внеземной червь с Планеты Х был
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова попала в серьёзное
Неизвестный смартфон со Snapdragon 632 от Meizu
Уфологи заметили в Аргентине следы приземления НЛО
Сергей Зеленский: «Лучше бы Ольга Бузова выбрала
На рынок возвращается бренд люксовых телефонов
Анастасия Костенко в Instagram рассказала, что у
Футболиста Глушакова обвинили в неуплате денег на
Дочь Толкалиной восхитила стройной фигурой в
«Роскосмос»: Следующий экипаж полетит на МКС в
Просмотреть все новости