Прихожанам РПЦ запретили молиться на Святой горе Афон
Прихожанам Русской православной церкви теперь запрещено посещать богослужения, проводимые в храмах на Святой горе Афон. Об этом предупредил представитель российских священнослужителей Игорь Якимчук.
Он назвал церкви, в которых стоит избегать совершение молитв. Это абсолютно все стамбульские храмы и единственный храм в востребованной у россиян Анталии. В Греции запрещено молиться в части церквей. Верующие также не должны посещать храмы, находящиеся на Святой горе Афон, так как юридически они относятся к Константинопольской епархии.
Игорь Якимчук заявил, что если требования будут нарушены, то ослушавшихся священников ждет покарание в виде прещения, а обычным гражданам необходимо будет пройти процедуру исповеди и покаяния.
Руководство РПЦ вчера решило разорвать церковные связи со Вселенским патриархатом из-за деяний, предпринятых Константинополем относительно УПЦ Киевского патриархата. Эти действия направлены на ее поддержку в стремлении стать независимой от Московского патриархата.
Он назвал церкви, в которых стоит избегать совершение молитв. Это абсолютно все стамбульские храмы и единственный храм в востребованной у россиян Анталии. В Греции запрещено молиться в части церквей. Верующие также не должны посещать храмы, находящиеся на Святой горе Афон, так как юридически они относятся к Константинопольской епархии.
Игорь Якимчук заявил, что если требования будут нарушены, то ослушавшихся священников ждет покарание в виде прещения, а обычным гражданам необходимо будет пройти процедуру исповеди и покаяния.
Руководство РПЦ вчера решило разорвать церковные связи со Вселенским патриархатом из-за деяний, предпринятых Константинополем относительно УПЦ Киевского патриархата. Эти действия направлены на ее поддержку в стремлении стать независимой от Московского патриархата.
Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:30