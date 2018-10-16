Прихожанам РПЦ запретили молиться на Святой горе Афон





Он назвал церкви, в которых стоит избегать совершение молитв. Это абсолютно все стамбульские храмы и единственный храм в востребованной у россиян Анталии. В Греции запрещено молиться в части церквей. Верующие также не должны посещать храмы, находящиеся на Святой горе Афон, так как юридически они относятся к Константинопольской епархии.Игорь Якимчук заявил, что если требования будут нарушены, то ослушавшихся священников ждет покарание в виде прещения, а обычным гражданам необходимо будет пройти процедуру исповеди и покаяния.Руководство РПЦ вчера решило разорвать церковные связи со Вселенским патриархатом из-за деяний, предпринятых Константинополем относительно УПЦ Киевского патриархата. Эти действия направлены на ее поддержку в стремлении стать независимой от Московского патриархата.