АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.05 USD 65.75
Курс валют на 16.10.2018

Прихожанам РПЦ запретили молиться на Святой горе Афон

Прихожанам Русской православной церкви теперь запрещено посещать богослужения, проводимые в храмах на Святой горе Афон. Об этом предупредил представитель российских священнослужителей Игорь Якимчук.
Прихожанам РПЦ запретили молиться на Святой горе Афон

Он назвал церкви, в которых стоит избегать совершение молитв. Это абсолютно все стамбульские храмы и единственный храм в востребованной у россиян Анталии. В Греции запрещено молиться в части церквей. Верующие также не должны посещать храмы, находящиеся на Святой горе Афон, так как юридически они относятся к Константинопольской епархии.

Игорь Якимчук заявил, что если требования будут нарушены, то ослушавшихся священников ждет покарание в виде прещения, а обычным гражданам необходимо будет пройти процедуру исповеди и покаяния.

Руководство РПЦ вчера решило разорвать церковные связи со Вселенским патриархатом из-за деяний, предпринятых Константинополем относительно УПЦ Киевского патриархата. Эти действия направлены на ее поддержку в стремлении стать независимой от Московского патриархата.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России принимают заявки на «заряженную» версию
Ученые: Сенсорная перчатка позволит пощупать
Названа наиболее вероятная дата анонса смартфона
Прихожанам РПЦ запретили молиться на Святой горе
Тарзана поклонники раскритиковали за “женскую”
После истории со звездой «Дома-2» Александра
Ученые рассказали о причине раковых заболеваний с
Создатели «Шерлока» займутся производством
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Минздрав: Пачки сигарет будут «обезличенными»
Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев в соцсетях
Гигантский внеземной червь с Планеты Х был
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова попала в серьёзное
Неизвестный смартфон со Snapdragon 632 от Meizu
Уфологи заметили в Аргентине следы приземления НЛО
Сергей Зеленский: «Лучше бы Ольга Бузова выбрала
На рынок возвращается бренд люксовых телефонов
Анастасия Костенко в Instagram рассказала, что у
Футболиста Глушакова обвинили в неуплате денег на
Дочь Толкалиной восхитила стройной фигурой в
«Роскосмос»: Следующий экипаж полетит на МКС в
Мединский: Первым рэпером был Маяковский
Компания Audi зарегистрировала новые варианты
Певица Анастасия Приходько уходит со сцены
Из-за финансовых проблем прекратили испытания
Росстат назвал самую дорогую крупу
Священный синод озвучил запреты, связанные с
Актриса Евгения Малахова гордится своими губами и
В Казахстане при аварии «Союза» на земле
Фото Веры Брежневой на яхте восхитило поклонников
Просмотреть все новости