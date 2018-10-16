АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.05 USD 65.75
Курс валют на 16.10.2018

Тарзана поклонники раскритиковали за “женскую” грудь на видео в Instagram

Тарзан продемонстрировал подписчикам в соцсети Instagram видеоролик, на котором запечатлено, как он делает упражнение “вакуум”. Но некоторым фанатам показалось, что у знаменитости “женская” грудь.

Тарзана поклонники раскритиковали за “женскую” грудь на видео в Instagram


На данном видео Сергей Глушко позирует без одежды, прикрыв нижнюю часть своего тела полотенцем. Артист втягивал живот так, что из виду пропал даже пресс. Съемку Тарзан вел снизу, из-за этого в кадр попало лишь его накаченное тело, без головы. Ролик в течение пяти часов собрало свыше 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев.

Тарзана поклонники раскритиковали за “женскую” грудь на видео в Instagram


Многие фолловеры восхитились формой Тарзана. Они попросили его рассказать, как правильно выполнять упражнение «вакуум». Ряд поклонников заявили, что у знаменитости грудь очень напоминает женскую.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России принимают заявки на «заряженную» версию
Ученые: Сенсорная перчатка позволит пощупать
Названа наиболее вероятная дата анонса смартфона
Прихожанам РПЦ запретили молиться на Святой горе
Тарзана поклонники раскритиковали за “женскую”
После истории со звездой «Дома-2» Александра
Ученые рассказали о причине раковых заболеваний с
Создатели «Шерлока» займутся производством
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Минздрав: Пачки сигарет будут «обезличенными»
Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев в соцсетях
Гигантский внеземной червь с Планеты Х был
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова попала в серьёзное
Неизвестный смартфон со Snapdragon 632 от Meizu
Уфологи заметили в Аргентине следы приземления НЛО
Сергей Зеленский: «Лучше бы Ольга Бузова выбрала
На рынок возвращается бренд люксовых телефонов
Анастасия Костенко в Instagram рассказала, что у
Футболиста Глушакова обвинили в неуплате денег на
Дочь Толкалиной восхитила стройной фигурой в
«Роскосмос»: Следующий экипаж полетит на МКС в
Мединский: Первым рэпером был Маяковский
Компания Audi зарегистрировала новые варианты
Певица Анастасия Приходько уходит со сцены
Из-за финансовых проблем прекратили испытания
Росстат назвал самую дорогую крупу
Священный синод озвучил запреты, связанные с
Актриса Евгения Малахова гордится своими губами и
В Казахстане при аварии «Союза» на земле
Фото Веры Брежневой на яхте восхитило поклонников
Просмотреть все новости