Тарзана поклонники раскритиковали за “женскую” грудь на видео в Instagram





На данном видео Сергей Глушко позирует без одежды, прикрыв нижнюю часть своего тела полотенцем. Артист втягивал живот так, что из виду пропал даже пресс. Съемку Тарзан вел снизу, из-за этого в кадр попало лишь его накаченное тело, без головы. Ролик в течение пяти часов собрало свыше 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев.Многие фолловеры восхитились формой Тарзана. Они попросили его рассказать, как правильно выполнять упражнение «вакуум». Ряд поклонников заявили, что у знаменитости грудь очень напоминает женскую.