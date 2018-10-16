Тарзана поклонники раскритиковали за “женскую” грудь на видео в Instagram
Тарзан продемонстрировал подписчикам в соцсети Instagram видеоролик, на котором запечатлено, как он делает упражнение “вакуум”. Но некоторым фанатам показалось, что у знаменитости “женская” грудь.
На данном видео Сергей Глушко позирует без одежды, прикрыв нижнюю часть своего тела полотенцем. Артист втягивал живот так, что из виду пропал даже пресс. Съемку Тарзан вел снизу, из-за этого в кадр попало лишь его накаченное тело, без головы. Ролик в течение пяти часов собрало свыше 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев.
Многие фолловеры восхитились формой Тарзана. Они попросили его рассказать, как правильно выполнять упражнение «вакуум». Ряд поклонников заявили, что у знаменитости грудь очень напоминает женскую.
На данном видео Сергей Глушко позирует без одежды, прикрыв нижнюю часть своего тела полотенцем. Артист втягивал живот так, что из виду пропал даже пресс. Съемку Тарзан вел снизу, из-за этого в кадр попало лишь его накаченное тело, без головы. Ролик в течение пяти часов собрало свыше 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев.
Многие фолловеры восхитились формой Тарзана. Они попросили его рассказать, как правильно выполнять упражнение «вакуум». Ряд поклонников заявили, что у знаменитости грудь очень напоминает женскую.