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Ученые рассказали о причине раковых заболеваний с точки зрения квантовой физики

Ученые рассказали о причине возникновения рака с точки зрения квантовой физики. По словам экспертов, детоксикация не оказывает прямого влияния на здоровье, все дело в синхронизации со временем.

Ученые рассказали о причине раковых заболеваний с точки зрения квантовой физики


Физики утверждают, что недостаток света представляет собой, с научной точки зрения, недостаток времени. Это перетекает в алкалоз, симптомом которого является скопление тяжелых металлов в организме. В то же время, когда света много, данный процесс идет в обратном направлении и называется ацидос. Чем больше света, тем быстрее идет время и тем больше эффект ацидоса уподобляется алкалозу, также притягивая в организм железо. Чем чаще происходит смена данных”скоростных промежутков” – тем хуже организм на них реагирует, работа органов противоречит друг другу и в момент, когда метаболизм ускоряется для нормализации мнимого сбоя в работе организма, мозг подает сигнал на выработку аммиака.

Таким образом, ученые утверждают, что процесс детоксикации не влияет на здоровье человека. Как только люди научаться правильно контролировать количество света и ход времени в организме, их долголетие значительно возрастет, а раковые заболевания исчезнут.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:00

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