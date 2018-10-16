Создатели «Шерлока» займутся производством сериала про графа Дракулу
Марк Гэтисс, а также Стивен Моффат, являющиеся создателями популярного сериала «Шерлок», хотят заняться производством сериала про графа Дракулу для BBC и Netflix. Они уже получили заказ на производство трёх эпизодов по девяносто минут.
События нового сериала будут разворачиваться в викторианскую эпоху в Лондоне в 1897 году. По всей видимости, зрителю будет представлено очередное детективное шоу от Гэтисса и Моффата.
Авторов сериала на данную работу вдохновил культовый роман Брэма Стокера. Пока отсутствуют подробности о сюжете, дате премьеры и актёрском составе нового сериала.
События нового сериала будут разворачиваться в викторианскую эпоху в Лондоне в 1897 году. По всей видимости, зрителю будет представлено очередное детективное шоу от Гэтисса и Моффата.
Авторов сериала на данную работу вдохновил культовый роман Брэма Стокера. Пока отсутствуют подробности о сюжете, дате премьеры и актёрском составе нового сериала.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45