Создатели «Шерлока» займутся производством сериала про графа Дракулу





События нового сериала будут разворачиваться в викторианскую эпоху в Лондоне в 1897 году. По всей видимости, зрителю будет представлено очередное детективное шоу от Гэтисса и Моффата.Авторов сериала на данную работу вдохновил культовый роман Брэма Стокера. Пока отсутствуют подробности о сюжете, дате премьеры и актёрском составе нового сериала.