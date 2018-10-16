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В подмосковном жилом комплексе Vesna открылась новая школа

Образовательное учреждение в Апрелевке построено на деньги девелоперской компании «Инград». Об этом сообщает издание «Соловей.Инфо».

Новая школа вошла в структуру Апрелевской школы № 3. В здании расположены 47 кабинетов, среди которых 16 помещений для обучения начальных классов, 31 кабинет для проведения занятий для учеников средней и старшей школы, четыре кабинета для обучения иностранным языкам, два кабинета для занятий информатикой в первых классах, два кабинета труда, спортивный и актовый залы. Занятия ведутся в школе уже с 1 сентября.
В подмосковном жилом комплексе Vesna открылась новая школа

ЖК Vesna – это квартал комплексной застройки комфорт-класса. В него заложены собственные объекты образовательной и коммерческой инфраструктуры. На площади комплекса планируется возвести 16 монолитно-кирпичных домов переменной этажности.

Девелопер «Инград» работает в области строительства жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса в Москве и Подмосковье с 2012 года. Компанию контролирует концерн «Россиум» Романа Авдеева, также основного владельца МКБ.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:24

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