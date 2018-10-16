Гигантский внеземной червь с Планеты Х был зафиксирован на камеру американцами





Инцидент произошел днем, когда это существо на большой скорости проносилось в небе перед глазами изумленных горожан. Они отметили, что космический гость имеет 5-километровый размер, а также может быть разведчиком пришельцев.Такие выводы американцы сделали после массовых сообщений о приближающемся опасном небесном теле, которое уже давно было замечено специалистами в Солнечной системе. Пользователи сетей тоже обратили внимание на странные события возле Солнца, массовые появления НЛО в разных странах мира, и астероиды, врезающиеся в Луну.