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Неизвестный смартфон со Snapdragon 632 от Meizu замечен на Geekbench

Неизвестный смартфон от компании Meizu был замечен на Geekbench. Как сообщается, новинка числилась под номером M1822 и имела чипсет Snapdragon 632.

Неизвестный смартфон со Snapdragon 632 от Meizu замечен на Geekbench


Стали известны некоторые характеристики модели, к примеру объем оперативной памяти устройства составит 4 ГБ. Процессор внутри смартфона, Snapdragon 632, будет обладать восемью ядрами, а его тактовая частота составит 1,8 гигагерц. Стоит отметить, что подобный процессор встречается в такой модели, как Honor 8С. В качестве операционной системы будет использоваться достаточно популярный в настоящее время Android 8.1 Oreo.

Что касается производительности, данная модель показала достаточно мощные характеристики по современным меркам. На высоком уровне она равняется 1484 на одном ядре. С учетом использования всех ядер производительность равняется 5639 баллам. Определить, какая именно модель смартфона проходила данный тест, на текущий момент, не представляется возможным. Вероятно, это мог быть один из ранее анонсированных Meizu гаджетов, являющихся представителями линеек М6Т или М6S.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:00

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