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Уфологи заметили в Аргентине следы приземления НЛО

На территории Аргентины группа уфологов заметила странные следы приземления НЛО. По словам футурологов, это может говорить о приближении конца света.
Уфологи заметили в Аргентине следы приземления НЛО

Как говорят местные жители, именно на данной местности время от времени появляются таинственные существа. Они не похожи на животных или людей. Кроме этого, в небе аргентинцы часто видят яркие огни и пролетающие мимо неопознанные аппараты.

По словам экспертов, геометрические фигуры, оставленные на земле, являются следом от НЛО. Не за горой апокалипсис, ведь пришельцы уже не боятся открыто высаживаться в местах, где живут люди. Такого мнения придерживаются футурологи.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:55

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