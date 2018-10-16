Уфологи заметили в Аргентине следы приземления НЛО
На территории Аргентины группа уфологов заметила странные следы приземления НЛО. По словам футурологов, это может говорить о приближении конца света.
Как говорят местные жители, именно на данной местности время от времени появляются таинственные существа. Они не похожи на животных или людей. Кроме этого, в небе аргентинцы часто видят яркие огни и пролетающие мимо неопознанные аппараты.
По словам экспертов, геометрические фигуры, оставленные на земле, являются следом от НЛО. Не за горой апокалипсис, ведь пришельцы уже не боятся открыто высаживаться в местах, где живут люди. Такого мнения придерживаются футурологи.
Как говорят местные жители, именно на данной местности время от времени появляются таинственные существа. Они не похожи на животных или людей. Кроме этого, в небе аргентинцы часто видят яркие огни и пролетающие мимо неопознанные аппараты.
По словам экспертов, геометрические фигуры, оставленные на земле, являются следом от НЛО. Не за горой апокалипсис, ведь пришельцы уже не боятся открыто высаживаться в местах, где живут люди. Такого мнения придерживаются футурологи.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:55