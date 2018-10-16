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На рынок возвращается бренд люксовых телефонов Vertu

На рынок возвращается известный бренд современных люксовых телефонов Vertu. Он изначально принадлежал компании Nokia. В 2018 году перед окончательным банкротством бренд несколько раз менял «хозяина».

На рынок возвращается бренд люксовых телефонов Vertu


В 2017 году, после закрытия, он был продан турецкой компании Baferton, которая располагается на Кипре. Новый владелец разослал уже журналистам приглашения на мероприятие, запланированное на 17 октября.

В приглашении не раскрывается особых подробностей. Известно только, что событие посвящено бренду Vertu. Стоит отметить, что анонс будет международным. При этом продукция сделана на территории Англии вручную.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:44

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