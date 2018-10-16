На рынок возвращается бренд люксовых телефонов Vertu





В 2017 году, после закрытия, он был продан турецкой компании Baferton, которая располагается на Кипре. Новый владелец разослал уже журналистам приглашения на мероприятие, запланированное на 17 октября.В приглашении не раскрывается особых подробностей. Известно только, что событие посвящено бренду Vertu. Стоит отметить, что анонс будет международным. При этом продукция сделана на территории Англии вручную.