На рынок возвращается бренд люксовых телефонов Vertu
На рынок возвращается известный бренд современных люксовых телефонов Vertu. Он изначально принадлежал компании Nokia. В 2018 году перед окончательным банкротством бренд несколько раз менял «хозяина».
В 2017 году, после закрытия, он был продан турецкой компании Baferton, которая располагается на Кипре. Новый владелец разослал уже журналистам приглашения на мероприятие, запланированное на 17 октября.
В приглашении не раскрывается особых подробностей. Известно только, что событие посвящено бренду Vertu. Стоит отметить, что анонс будет международным. При этом продукция сделана на территории Англии вручную.
В 2017 году, после закрытия, он был продан турецкой компании Baferton, которая располагается на Кипре. Новый владелец разослал уже журналистам приглашения на мероприятие, запланированное на 17 октября.
В приглашении не раскрывается особых подробностей. Известно только, что событие посвящено бренду Vertu. Стоит отметить, что анонс будет международным. При этом продукция сделана на территории Англии вручную.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:44