Футболиста Глушакова обвинили в неуплате денег на содержание детей





Судьи рассматривали вопрос о разводе супругов, обговаривали место жительство детей и взыскание алиментов. Что сказала защита футболиста, пока неизвестно.По словам Жорина, в августе и сентябре от Глушакова были перечисления, но в октябре бывшая жена спортсмена не получила ничего. В то же время детям нужна одежда, еда прочие материальные блага.В связи с этим взыскивать алименты адвокат просит еще до вынесения окончательного решения, ведь такая процедура предусмотрена российским законодательством. Бывшая возлюбленная футболиста находится в официальном декретном отпуске, пока младшей дочери не исполнится три года. То есть Глушаков обязан содержать, как ее, так и ребенка.Отмечается, что инициатором развода выступил сам футболист. Изначально иск зарегистрировали в одном из судов Ростовской области, но потом он был передан в Москву, где проживала пара. Пока идет судебный процесс, на счета и имущество спортсмена наложен арест.