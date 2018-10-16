Анна Седокова показала на видео свой завтрак и сына-помощника

Недавно Анна Седокова объявила своим фанатам, что твёрдо намерена сесть на диету. Она пожаловалась на лишние килограммы и пообещала больше не есть мучного и сладкого, пока не вернётся к тем формам, которые её устраивают. В первый же день певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором отчиталась перед поклонниками. Звезда показала свой завтрак, оказавшийся омлетом. Тем не менее, даже его ей не удалось съесть полностью, так как часть блюда досталась маленькому Гектору. После мальчик и вовсе начал кормить им домашнего питомца артистки. Тем не менее, она нисколько не расстроилась, она назвала сына и собаку помощниками.Пользователи поблагодарили Анну Седокову за настрой и решимость и добавили, она для них настоящий пример. Некоторые решили худеть вместе с кумиром, не поддаваясь на слабости. За короткий срок публикация стала набирать популярность в виде лайков, а также комплиментов.