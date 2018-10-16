«Роскосмос»: Следующий экипаж полетит на МКС в декабре





Киркалев отметил, что изначально в середине ноября планировался выход космонавтов в открытый космос, которые должны были изучить происшествие с отверстием в обшивке на корабле «Союз МС-09».Александр Железняков, член Российской академии космонавтики имени Циолковского, отметил, что, если до начала 2019 года не получится отправить на орбиту МКС следующий экипаж, то его придется законсервировать, при самом пессимистичном сценарии.