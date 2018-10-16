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«Роскосмос»: Следующий экипаж полетит на МКС в декабре

Следующий экипаж отправят на МКС немного раньше намеченного срока – в декабре. Сообщение об этом поступило от исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Киркалева.
«Роскосмос»: Следующий экипаж полетит на МКС в декабре

Киркалев отметил, что изначально в середине ноября планировался выход космонавтов в открытый космос, которые должны были изучить происшествие с отверстием в обшивке на корабле «Союз МС-09».

Александр Железняков, член Российской академии космонавтики имени Циолковского, отметил, что, если до начала 2019 года не получится отправить на орбиту МКС следующий экипаж, то его придется законсервировать, при самом пессимистичном сценарии.



 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 18:13

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