Дочь Толкалиной восхитила стройной фигурой в элегантном платье





Дочь актрисы Любови Толкалиной готовится к балу. На днях 17-летняя девочка обнародовала фотографии, на которых запечатлена в нежном платье элегантного покрова. Поклонников восхитила красота дочери знаменитости.Сама же Любовь Толкалина, несмотря на 40-летний возраст, продолжает удивлять своим молодым внешним видом. Актриса часто позирует в купальнике и принимает участие в довольно провокационных съемках. По словам подписчиков, красоту артистки унаследовала ее дочь Мария, которая в этом году перешла учиться в 11 класс.Учеба отнимает у подростка не все время, поэтому иногда знаменитая мама берет наследницу на различные светские мероприятия. Сейчас дочь Толкалиной готовится к балу дебютанток Tatler.Серия недавних снимков была сделана в одном из московских салонов ювелирных украшений. Чтобы пройтись по магазинам, дочь Толкалиной выбрала бежевое платье с поясом. Свой образ она дополнила золотистыми туфлями. Своим подписчикам Мария рассказала, что специально для мероприятия ей купили серьги с жемчугом из северный морей, но пока их показывать запрещено.Поклонников восхитила красота дочери Любови Толкалиной. Уже не в первый раз общественность отмечает, что девочка очень красивая, стройная, женственная и нежная.