Компания Audi зарегистрировала новые варианты логотипа





По мнению экспертов, производитель разработал новый логотип вследствие расширения линейки. Компания в скором времени начнет выпускать автономные, а также подключаемые к сети модели. Именно на них должны появиться данные о новых логотипах.Первый логотип марки, который по виду приближён к современному, появился в 1932 г, после того, как четыре компании объединились в одну. В кольцах изначально находились названия Audi, Horch, DKW, Wanderer.