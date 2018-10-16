Компания Audi зарегистрировала новые варианты логотипа
В патентных ведомствах Германии и Соединённых Штатов представители компании Audi зарегистрировали новые варианты логотипа. Теперь четыре кольца объединяются в единый элемент либо пересечение останется между центральными двумя кольцами.
По мнению экспертов, производитель разработал новый логотип вследствие расширения линейки. Компания в скором времени начнет выпускать автономные, а также подключаемые к сети модели. Именно на них должны появиться данные о новых логотипах.
Первый логотип марки, который по виду приближён к современному, появился в 1932 г, после того, как четыре компании объединились в одну. В кольцах изначально находились названия Audi, Horch, DKW, Wanderer.
По мнению экспертов, производитель разработал новый логотип вследствие расширения линейки. Компания в скором времени начнет выпускать автономные, а также подключаемые к сети модели. Именно на них должны появиться данные о новых логотипах.
Первый логотип марки, который по виду приближён к современному, появился в 1932 г, после того, как четыре компании объединились в одну. В кольцах изначально находились названия Audi, Horch, DKW, Wanderer.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55