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Мединский: Первым рэпером был Маяковский

Владимир Мединский, министр культуры, считает первым рэпером поэта Владимира Маяковского. По его словам, в скором времени люди со всего мира начнут считать рэп русским искусством.
Мединский: Первым рэпером был Маяковский

Мединский выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Как заявил глава ведомства, отечественная культура отличается восприимчивостью ко всему чужому и открытостью.

«Балет – совершенно не русское искусство, но мы считает, что это русский балет сейчас, поскольку его знают во всем мире. Меня уже давно нервирует увлечение молодежи рэпом, но когда я внимательнее погружаюсь в это дело, общаюсь со своим сыном, то у меня возникает ощущение, что вскоре он станет русским искусством», - заявил Мединский.

Косвенно данное течение зародилось в Америке, однако развитие пошло в России. Своему сыну Мединский рассказал, что первым рэпером был Маяковский, а он передал это одноклассникам в школе.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:00

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