Мединский: Первым рэпером был Маяковский





Мединский выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Как заявил глава ведомства, отечественная культура отличается восприимчивостью ко всему чужому и открытостью.«Балет – совершенно не русское искусство, но мы считает, что это русский балет сейчас, поскольку его знают во всем мире. Меня уже давно нервирует увлечение молодежи рэпом, но когда я внимательнее погружаюсь в это дело, общаюсь со своим сыном, то у меня возникает ощущение, что вскоре он станет русским искусством», - заявил Мединский.Косвенно данное течение зародилось в Америке, однако развитие пошло в России. Своему сыну Мединский рассказал, что первым рэпером был Маяковский, а он передал это одноклассникам в школе.