Певица Анастасия Приходько уходит со сцены
Известная певица Анастасия Приходько заявила об уходе со сцены. Участница «Евровидения-2009» устала слышать, что она не является форматом. Об этом она сообщила на своих страницах в социальной сети Instagram.
Певица заявила, что ее решение завершить карьеру является серьезным. В современном шоу-бизнесе все артисты так или иначе напоминают друг друга. Музыканту очень трудно, когда у него практически отсутствует поддержка. Приходько не намерена выпускать песни, чтобы они были модными. По ее словам, она настоящая, и предавать себя саму не собирается.
Сейчас исполнительница плотно работает над новым альбомом «Крылья», который будет представлен в следующем году. В комментариях подписчики очень грустно отреагировали на публикацию о завершении ее карьеры.
Певица заявила, что ее решение завершить карьеру является серьезным. В современном шоу-бизнесе все артисты так или иначе напоминают друг друга. Музыканту очень трудно, когда у него практически отсутствует поддержка. Приходько не намерена выпускать песни, чтобы они были модными. По ее словам, она настоящая, и предавать себя саму не собирается.
Сейчас исполнительница плотно работает над новым альбомом «Крылья», который будет представлен в следующем году. В комментариях подписчики очень грустно отреагировали на публикацию о завершении ее карьеры.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:44