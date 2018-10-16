Певица Анастасия Приходько уходит со сцены





Певица заявила, что ее решение завершить карьеру является серьезным. В современном шоу-бизнесе все артисты так или иначе напоминают друг друга. Музыканту очень трудно, когда у него практически отсутствует поддержка. Приходько не намерена выпускать песни, чтобы они были модными. По ее словам, она настоящая, и предавать себя саму не собирается.Сейчас исполнительница плотно работает над новым альбомом «Крылья», который будет представлен в следующем году. В комментариях подписчики очень грустно отреагировали на публикацию о завершении ее карьеры.