Росстат назвал самую дорогую крупу





На текущий момент стоимость килограмма пшена равняется, в среднем, 44 рубля, а в начале года стоимость равнялась 30 рублям. Как результат, данный вид круп переместился в дорогой ценовой сегмент. Как сообщают эксперты, такое резкое изменение в цене вызвано определенными осложнениями в добыче и обработке. Тем не менее, с учетом того, что данный вид зерна не пользуется большим спросом, рост стоимости не должен ощутимо повлиять на потребителей.Как стало известно, цена гречневой каши была существенно снижена. Стоимость пшена напротив, по словам источников, продолжит расти вплоть до следующего года. Дальнейшие изменения будут напрямую зависеть от данных новых урожаев.