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Из-за финансовых проблем прекратили испытания сверхзвукового авто Bloodhound Supersonic Car

Британские создатели сверхзвукового авто Bloodhound Supersonic Car, на котором планировали установить скоростной рекорд, столкнулись с большими финансовыми проблемами. В настоящее время фирма ищет инвестора, чтобы продолжить испытания.

Из-за финансовых проблем прекратили испытания сверхзвукового авто Bloodhound Supersonic Car


Компании для этого требуется 33 миллиона долларов. По словам представителей фирмы, новый прототип авто уже готов. Однако они не могут без финансовой помощи провести испытания, а также организовать новый заезд. Болид планируют разогнать до 1600 км/час. Транспортное средство должны протестировать на специальном участочке засыхающего озера Хэкскин-Пэн в Южной Африке. Его протяжённость составляет семнадцать километров.

Разработка суперкара осуществляется с 2008 года. Blodhound SSC имеет в длину 13,5 метров. Транспортное средство в движение приводится при помощи двигателя Rolls-Royce, устанавливаемого на истребитель версии Eurofighter Typhoon. Данной силовой установки достаточно, чтобы разогнать транспортное средство до 1 046 км/час. После этого начинает работать гибридный силовой агрегат. Он функционирует с пятилитровым V8 от Jaguar. В сумме мощность силовой установки составляет 133 151 л.с.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:37

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