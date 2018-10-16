В Казахстане при аварии «Союза» на земле оказалось 22 тонны топлива





В сообщении также сказано, что повышения концентрации паров керосина в атмосфере не зафиксировано.По словам вице-министра, основной объем топлива сгорел на высоте 47 километров. Почти 22 тонны кислорода и керосина пролились на землю – оставшаяся часть утраченного топлива. Однако будут проводиться дополнительные исследования воздуха, а также почвы.Предположительно, причина аварии в том, что боковой блок первой ступени не отъединился, после чего произошел удар по центральному блоку второй ступени, в результате чего произошла потеря ориентации связки последней ступени с объектом. На борту корабля находились два космонавта, которые совершили удачное приземление после того, как сработала аварийная система спасения экипажа.