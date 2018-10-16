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В Казахстане при аварии «Союза» на земле оказалось 22 тонны топлива

Примерно 22 тонны ракетного топлива оказалось на земной поверхности при аварии «Союза» в Казахстане 11 октября. Сообщение об этом поступило от заместителя оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марата Нургужина.
В Казахстане при аварии «Союза» на земле оказалось 22 тонны топлива

В сообщении также сказано, что повышения концентрации паров керосина в атмосфере не зафиксировано.

По словам вице-министра, основной объем топлива сгорел на высоте 47 километров. Почти 22 тонны кислорода и керосина пролились на землю – оставшаяся часть утраченного топлива. Однако будут проводиться дополнительные исследования воздуха, а также почвы.

Предположительно, причина аварии в том, что боковой блок первой ступени не отъединился, после чего произошел удар по центральному блоку второй ступени, в результате чего произошла потеря ориентации связки последней ступени с объектом. На борту корабля находились два космонавта, которые совершили удачное приземление после того, как сработала аварийная система спасения экипажа.



 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 17:00

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