В Казахстане при аварии «Союза» на земле оказалось 22 тонны топлива
Примерно 22 тонны ракетного топлива оказалось на земной поверхности при аварии «Союза» в Казахстане 11 октября. Сообщение об этом поступило от заместителя оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марата Нургужина.
В сообщении также сказано, что повышения концентрации паров керосина в атмосфере не зафиксировано.
По словам вице-министра, основной объем топлива сгорел на высоте 47 километров. Почти 22 тонны кислорода и керосина пролились на землю – оставшаяся часть утраченного топлива. Однако будут проводиться дополнительные исследования воздуха, а также почвы.
Предположительно, причина аварии в том, что боковой блок первой ступени не отъединился, после чего произошел удар по центральному блоку второй ступени, в результате чего произошла потеря ориентации связки последней ступени с объектом. На борту корабля находились два космонавта, которые совершили удачное приземление после того, как сработала аварийная система спасения экипажа.
В сообщении также сказано, что повышения концентрации паров керосина в атмосфере не зафиксировано.
По словам вице-министра, основной объем топлива сгорел на высоте 47 километров. Почти 22 тонны кислорода и керосина пролились на землю – оставшаяся часть утраченного топлива. Однако будут проводиться дополнительные исследования воздуха, а также почвы.
Предположительно, причина аварии в том, что боковой блок первой ступени не отъединился, после чего произошел удар по центральному блоку второй ступени, в результате чего произошла потеря ориентации связки последней ступени с объектом. На борту корабля находились два космонавта, которые совершили удачное приземление после того, как сработала аварийная система спасения экипажа.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 17:00