Фото Веры Брежневой на яхте восхитило поклонников
Вера Брежнева нередко радует поклонников кадрами из своей жизни. Последняя фотография, которую певица разместила в своем микроблоге в сети Instagram, восхитила почитателей ее таланта.
На снимке Вера Брежнева запечатлена во время отдыха на яхте. На певице надет черный короткий плащ и белоснежные кроссовки, а в руке она держит морской канат. Дополняют образ крупные солнцезащитные очки. Однако больше всего подписчики восхитились очаровательной улыбкой на лице Веры Брежневой.
Фанаты знаменитости принялись выдвигать разные версии о месте, в котором сделано фото с любимицей. Одни предположили, что Вера Брежнева находится в Монако, другие – в Монте-Карло, третьи – в Ялте.
Повышенное внимание у интернет-аудитории приковано также к 17-летней дочери суперзвезды Соне. Многие полагают, что девушка по красоте не уступает своей знаменитой маме.
На снимке Вера Брежнева запечатлена во время отдыха на яхте. На певице надет черный короткий плащ и белоснежные кроссовки, а в руке она держит морской канат. Дополняют образ крупные солнцезащитные очки. Однако больше всего подписчики восхитились очаровательной улыбкой на лице Веры Брежневой.
Фанаты знаменитости принялись выдвигать разные версии о месте, в котором сделано фото с любимицей. Одни предположили, что Вера Брежнева находится в Монако, другие – в Монте-Карло, третьи – в Ялте.
Повышенное внимание у интернет-аудитории приковано также к 17-летней дочери суперзвезды Соне. Многие полагают, что девушка по красоте не уступает своей знаменитой маме.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:55