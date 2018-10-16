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Фото Веры Брежневой на яхте восхитило поклонников

Вера Брежнева нередко радует поклонников кадрами из своей жизни. Последняя фотография, которую певица разместила в своем микроблоге в сети Instagram, восхитила почитателей ее таланта.
Фото Веры Брежневой на яхте восхитило поклонников

На снимке Вера Брежнева запечатлена во время отдыха на яхте. На певице надет черный короткий плащ и белоснежные кроссовки, а в руке она держит морской канат. Дополняют образ крупные солнцезащитные очки. Однако больше всего подписчики восхитились очаровательной улыбкой на лице Веры Брежневой.

Фанаты знаменитости принялись выдвигать разные версии о месте, в котором сделано фото с любимицей. Одни предположили, что Вера Брежнева находится в Монако, другие – в Монте-Карло, третьи – в Ялте.

Повышенное внимание у интернет-аудитории приковано также к 17-летней дочери суперзвезды Соне. Многие полагают, что девушка по красоте не уступает своей знаменитой маме.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:55

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