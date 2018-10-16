На орбите странной молодой звезды найдены аномально большие планеты





Звезда CI Tau, удаленная от Земли на 500 световых лет, находится в регионе созвездия Тельца, где происходит активное звездообразование. Количество, величина и расположение планет вокруг CI Tau поразили ученых, они противоречат современным законам физики. Так, орбиты четырех газовых планет расположены слишком далеко друг от друга, чего в нормальных звездных системах не встречается.Более того, самая большая планета CI Tau b, находится так близко к звезде, что делает полный оборот вокруг нее за 9 дней. Из-за такой близости газовый гигант называют «горячим Юпитером», он встречается в 1% звездных систем. Однако в тех системах, где астрофизики находят такой тип газовых гигантов, возраст звезды превышает 10 млн лет. В данном случае светилу около 2 млн лет, за столь малое время объект подобный CI Tau b просто не успел бы сформироваться.