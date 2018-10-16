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На орбите странной молодой звезды найдены аномально большие планеты

Астрофизики нашли странную молодую звезду возрастом 2 млн лет, вокруг которой вращаются четыре аномально огромных газовых гиганта. По словам ученых, масса самой крупной планеты в данной звездной системе в 11 раз больше, чем у Юпитера.

На орбите странной молодой звезды найдены аномально большие планеты


Звезда CI Tau, удаленная от Земли на 500 световых лет, находится в регионе созвездия Тельца, где происходит активное звездообразование. Количество, величина и расположение планет вокруг CI Tau поразили ученых, они противоречат современным законам физики. Так, орбиты четырех газовых планет расположены слишком далеко друг от друга, чего в нормальных звездных системах не встречается.

Более того, самая большая планета CI Tau b, находится так близко к звезде, что делает полный оборот вокруг нее за 9 дней. Из-за такой близости газовый гигант называют «горячим Юпитером», он встречается в 1% звездных систем. Однако в тех системах, где астрофизики находят такой тип газовых гигантов, возраст звезды превышает 10 млн лет. В данном случае светилу около 2 млн лет, за столь малое время объект подобный CI Tau b просто не успел бы сформироваться.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:47

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