В Москве мужчина устроил стрельбу у ТЦ «Метрополис»
В Москве рядом с ТЦ «Метрополис» мужчина устроил стрельбу. Предположительно, она велась из травматического пистолета. Об этом сообщили в столичном МВД.
Сообщается, что между двумя гражданами был зафиксирован дорожный конфликт, в результате которого один из них выстрелил в другого, разбив окно автомобиля.
Информация о пострадавших отсутствует. Поиск стрелка до сих пор ведется.
Сообщается, что между двумя гражданами был зафиксирован дорожный конфликт, в результате которого один из них выстрелил в другого, разбив окно автомобиля.
Информация о пострадавших отсутствует. Поиск стрелка до сих пор ведется.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:10