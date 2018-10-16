В Магнитогорске проверят инцидент издевательства над пациентом психбольницы
В Магнитогорске руководство психоневрологической больницы № 5 проверит инцидент об издевательствах санитаров над пациентом. С целью этого создана специальная комиссия.
Якобы двое сотрудников медучреждения кидали тапки в пациента пожилого возраста, а также пинали его. По итогам расследования соответствующее письмо будет направлено в прокуратуру.
Пока медбратьев на уволили. Сейчас один из них находится на больничном, а второй – в отпуске.
Якобы двое сотрудников медучреждения кидали тапки в пациента пожилого возраста, а также пинали его. По итогам расследования соответствующее письмо будет направлено в прокуратуру.
Пока медбратьев на уволили. Сейчас один из них находится на больничном, а второй – в отпуске.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:05