В Магнитогорске проверят инцидент издевательства над пациентом психбольницы





Якобы двое сотрудников медучреждения кидали тапки в пациента пожилого возраста, а также пинали его. По итогам расследования соответствующее письмо будет направлено в прокуратуру.Пока медбратьев на уволили. Сейчас один из них находится на больничном, а второй – в отпуске.