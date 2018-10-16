Таисия Повалий из-за уколов ботокса чуть не потеряла голос





По словам знаменитости, был такой момент, когда ее так обкололи, что потянулись все мышцы. Артистка во время исполнения композиции «Одолжила» почувствовала, что не может взять высокие ноты, так как «держала шея». Таисия Повалий объяснила, что уколы красоты очень расслабляют мышцы. Были даже такие моменты, что исполнительница песен даже отменяла концерты, потому что не могла петь.Вследствие этого звезда отказалась от ботокса. Она подчеркнула, что у нее пока нет даже мыслей прибегать к каким-либо экспериментам.