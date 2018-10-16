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Физики: Открыты новые свойства соединений урана

Группа ученых из России, США и Китая в ходе эксперимента открыли новые свойства соединений урана. Физики обнаружили новые гидриды урана, а также сверхпроводимость для некоторых из них.
Физики: Открыты новые свойства соединений урана

Первооткрывателями явления сверхпроводимости были голландские физики во главе с Камерлингом-Оннесом в 1911 году. Тогда ученые выяснили, что при понижении температуры магнитное поле вытесняется из материала.

Это свойство изначально было приписано лишь некоторым материалам, одними из которых являются алюминий и ртуть. Сверхпроводимость в этих металлах дает о себе знать при -273 градуса по Цельсию.

Не так давно международная группа ученых предсказала сверхпроводимость с 50 000 атмосфер. Такое давление способствует возникновению сразу 14 новых гидридов (ранее был известен только один) богатых водородом и обладающих сверхпроводимостью.

UH7 в данном случае оказался наиболее сверхпроводимым: это свойство он способен проявить в условиях при -219 градусов.

Первый автор исследования Иван Круглов рассказал, что специалисты проявили активность, начав проверку на сверхпроводимость гидридов других неметаллов, таких как: фосфоры, селена и других, после того, как отрыли Н35.

Кроме того, другой автор экспериментальной работы отметил, что гидриды урана удивили наличием богатой химии в процессе давления на них, которая выходит за рамки традиционных правил этой науки.



 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 16:36

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