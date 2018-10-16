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Звезда "Американского пирога" устроила дебош на борту самолета

Актриса из сериала «Американский пирог» Тара Рид устроила скандал на борту самолета. Знаменитость возмутило то, что ей предложили «неправильное место».
Звезда "Американского пирога" устроила дебош на борту самолета

Инцидент был зафиксирован 15 октября. Тара Рид хотела полететь в Нью-Йорк, однако садиться на свое место по каким-то причинам не захотела. Сотрудникам авиакомпании актриса заявили, что ее посадили неправильно.

Ситуацию мирным путем пытались разрешить бортпроводники, но звезда «Американского пирога» злилась только сильнее. В результате пилот заявил, что не будет стартовать, пока Рид не покинет борт вместе со своей собачкой, которую держала на руках.

Конфликт разрешился благополучно: рейс вылетел с небольшой задержкой, а актриса воспользовалась другим бортом, чтобы добраться в Нью-Йорк.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:24

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