Звезда "Американского пирога" устроила дебош на борту самолета





Инцидент был зафиксирован 15 октября. Тара Рид хотела полететь в Нью-Йорк, однако садиться на свое место по каким-то причинам не захотела. Сотрудникам авиакомпании актриса заявили, что ее посадили неправильно.Ситуацию мирным путем пытались разрешить бортпроводники, но звезда «Американского пирога» злилась только сильнее. В результате пилот заявил, что не будет стартовать, пока Рид не покинет борт вместе со своей собачкой, которую держала на руках.Конфликт разрешился благополучно: рейс вылетел с небольшой задержкой, а актриса воспользовалась другим бортом, чтобы добраться в Нью-Йорк.