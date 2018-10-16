Канье Уэст встретиля с президентом Уганды и подарил ему кроссовки





Йовери Мусевени с радушием встретил звёздных гостей и также не оставил их без презентов. Он «подарил» супругам этнические имена: Каньесиги и Кемигиша, а также книги и коров.Сообщается, что во время беседы президента супружеской парой обсуждались темы, касающиеся инвестирования в экономику Уганды, в основном, в развитие туризма.Канье Уэста считают одним из последователей президента США. Недавно у него состоялась встреча с Дональдом Трампом. После поездки в африканскую страну в сети появилась информация о том, что рэп-исполнитель планирует попробовать свои силы в политике.