АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.05 USD 65.75
Курс валют на 16.10.2018

Канье Уэст встретиля с президентом Уганды и подарил ему кроссовки

Канье Уэст отдохнул с супругой Ким Кардашьян в Уганде, где встретился с главой страны Йовери Мусевени. Рэп-исполнитель преподнес первому лицу государства подарок – кроссовки с личной подписью.
Канье Уэст встретиля с президентом Уганды и подарил ему кроссовки

Йовери Мусевени с радушием встретил звёздных гостей и также не оставил их без презентов. Он «подарил» супругам этнические имена: Каньесиги и Кемигиша, а также книги и коров.

Сообщается, что во время беседы президента супружеской парой обсуждались темы, касающиеся инвестирования в экономику Уганды, в основном, в развитие туризма.

Канье Уэста считают одним из последователей президента США. Недавно у него состоялась встреча с Дональдом Трампом. После поездки в африканскую страну в сети появилась информация о том, что рэп-исполнитель планирует попробовать свои силы в политике.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Анастасия Приходько уходит со сцены
Из-за финансовых проблем прекратили испытания
Росстат назвал самую дорогую крупу
Священный синод озвучил запреты, связанные с
Актриса Евгения Малахова гордится своими губами и
В Казахстане при аварии «Союза» на земле
Фото Веры Брежневой на яхте восхитило поклонников
На орбите странной молодой звезды найдены
В Москве стадион имени Стрельцова «возрождается»
Физики: Открыты новые свойства соединений урана
Звезда "Американского пирога" устроила дебош на
Канье Уэст встретиля с президентом Уганды и
Уфолог увидел возле Солнца НЛО размером с Землю
Умер известный ученый Марк Кривошеев
Леонид Агутин рассказал, что Анжелика Варум
Ученые: Большинство диет вызывают у людей только
Автомобильный мотор серии «Кортеж» переработают
Катя Лель поздравила в Instagram мужа с 10-летием
В подмосковном жилом комплексе Vesna открылась
Ирландцы предложили Нур­ма­го­ме­до­ву 15
Ученые: Свыше 50% людей страдают от дефицита
Равшана Куркова показала, как ее кот смотрит
Ученые: Новый тип стимуляции нерва позволит
Анастасия Костенко о скандале с алиментами: «Мы
Анна Седокова показала на видео свой завтрак и
Познер порассуждал о причинах бедности в России
Мать Тимати показала, как сын заботится о своей
Эксперты объяснили, почему фрукты важнее сока для
Фанаты в Instagram раскритиковали фото Анастасии
В Москве мужчина устроил стрельбу у ТЦ
Просмотреть все новости