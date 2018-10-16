Ученые: Большинство диет вызывают у людей только синдром “голодной собаки”
Ученые выяснили, что большинство россиян уже страдают от избыточного веса, но пытаются решить проблему с помощью различных диет. Вот только большинство из них вызывают у людей лишь синдром “голодной собаки”, а также становятся виновниками различных недугов.
Кроме шоколадной диеты, содержащей огромное количество сахара, в список попали Кремлевский аналог вместе с диетами Аткинсона и Дюкана. Все они предусматривают чрезмерное употребление мяса, но в результате наступает углеводное голодание клеток организма. Чтобы получить энергию, он начинает расщеплять жир, где уже есть большое количество кетоновых тел, как сообщает Слово и Дело.
Кроме того, диеты часто бывают несбалансированными, без учета индивидуальных потребностей каждого человека. Потому, даже употребление яблок, может спровоцировать лишний вес, так как после завершения вынужденного поста, человек начинает не ограничивать себя в еде, чтобы сделать запасы до следующей голодовки. Только помощь специалиста и грамотные расчеты могут решить проблему ожирения, что не относится к сомнительным советам в сетях.
Кроме шоколадной диеты, содержащей огромное количество сахара, в список попали Кремлевский аналог вместе с диетами Аткинсона и Дюкана. Все они предусматривают чрезмерное употребление мяса, но в результате наступает углеводное голодание клеток организма. Чтобы получить энергию, он начинает расщеплять жир, где уже есть большое количество кетоновых тел, как сообщает Слово и Дело.
Кроме того, диеты часто бывают несбалансированными, без учета индивидуальных потребностей каждого человека. Потому, даже употребление яблок, может спровоцировать лишний вес, так как после завершения вынужденного поста, человек начинает не ограничивать себя в еде, чтобы сделать запасы до следующей голодовки. Только помощь специалиста и грамотные расчеты могут решить проблему ожирения, что не относится к сомнительным советам в сетях.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:42