Требования дольщиков к застройщику ЖК «Квартал Триумфальный» опять не рассмотрены





В январе 2018 г. в отношении «ФЦСР» ввели процедуру наблюдения с назначением временного управляющего в лице Е.Удовиченко. Она по итогам анализа финансовой деятельности девелопера, установила признаки попыток вывода активов. Вероятно, этим можно объяснить попытки представителей компании всячески тормозить процесс.Девелопер «ФЦСР» не соглашался считать себя застройщиком, что заставило бы его передавать дольщикам их жилье, но в начале текущего месяца Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы признал его застройщиком. Теперь процесс затягивается попытками стороны ответчика заявлять отводы судье Ж.Бальжинимаевой. По первому отводу ею был получен отказ. По итогам второй, как полагает Е.Удовиченко, ответчик может получить штраф за неуважение к суду.