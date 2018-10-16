Требования дольщиков к застройщику ЖК «Квартал Триумфальный» опять не рассмотрены
Противостояние между столичным девелопером ЗАО «ФЦСР» и дольщиками далеко от завершения. С начала года, как отметил защитник интересов истцов адвокат Ю.Крылов, представители «ФЦСР» пытаются всячески препятствовать рассмотрению дела, по которому люди обоснованно пытаются получить оплаченные ими квартиры в злополучном жилом комплексе «Квартал Триумфальный» (экс-«Кутузовская миля»). К его возведению «ФЦСР» приступил в 2002 г. с привлечением средств инвесторов и участников долевого строительства, но с 2009 по 2016 гг. работы остановились, а в 2017 г. московские власти прервали действие договора с компанией. Об этом информирует портал «Экономика сегодня».
В январе 2018 г. в отношении «ФЦСР» ввели процедуру наблюдения с назначением временного управляющего в лице Е.Удовиченко. Она по итогам анализа финансовой деятельности девелопера, установила признаки попыток вывода активов. Вероятно, этим можно объяснить попытки представителей компании всячески тормозить процесс.
Девелопер «ФЦСР» не соглашался считать себя застройщиком, что заставило бы его передавать дольщикам их жилье, но в начале текущего месяца Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы признал его застройщиком. Теперь процесс затягивается попытками стороны ответчика заявлять отводы судье Ж.Бальжинимаевой. По первому отводу ею был получен отказ. По итогам второй, как полагает Е.Удовиченко, ответчик может получить штраф за неуважение к суду.
В январе 2018 г. в отношении «ФЦСР» ввели процедуру наблюдения с назначением временного управляющего в лице Е.Удовиченко. Она по итогам анализа финансовой деятельности девелопера, установила признаки попыток вывода активов. Вероятно, этим можно объяснить попытки представителей компании всячески тормозить процесс.
Девелопер «ФЦСР» не соглашался считать себя застройщиком, что заставило бы его передавать дольщикам их жилье, но в начале текущего месяца Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы признал его застройщиком. Теперь процесс затягивается попытками стороны ответчика заявлять отводы судье Ж.Бальжинимаевой. По первому отводу ею был получен отказ. По итогам второй, как полагает Е.Удовиченко, ответчик может получить штраф за неуважение к суду.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:40