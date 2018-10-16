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Автомобильный мотор серии «Кортеж» переработают для применения в авиации

По заявлению генерального директора ЦИАМ Михаила Гордина, начались научно-исследовательские работы под шифром «Адаптация», которые направлены на переработку автомобильного мотора серии «Кортеж» для применения в авиации.

Автомобильный мотор серии «Кортеж» переработают для применения в авиации


Платформой для силовой установки послужит двигатель автомобильной серии «Кортеж», который разработали в НАМИ. Михаил Гордин отметил, что целью данной разработки является удешевление производства авиационных моторов. Если разработки будут вестись согласно плану, через 2 года можно будет заниматься опытно-конструкторскими работами.

Автомобили серии «Кортеж» поставляться будут с четырьмя видами силовых агрегатов. Самым мощным будет V-образный 12-цилиндровый двигатель на 850 л.с., который оснащён турбинами.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:33

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