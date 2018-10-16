Автомобильный мотор серии «Кортеж» переработают для применения в авиации





Платформой для силовой установки послужит двигатель автомобильной серии «Кортеж», который разработали в НАМИ. Михаил Гордин отметил, что целью данной разработки является удешевление производства авиационных моторов. Если разработки будут вестись согласно плану, через 2 года можно будет заниматься опытно-конструкторскими работами.Автомобили серии «Кортеж» поставляться будут с четырьмя видами силовых агрегатов. Самым мощным будет V-образный 12-цилиндровый двигатель на 850 л.с., который оснащён турбинами.