Умер известный ученый Марк Кривошеев





Кривошеев скончался сегодня, 16 октября, в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в пресс-службе центра «Останкино».Кривошеев создал и ввел международные стандарты вещания высокой четкости. В 1980 году ему выпала честь отвечать за трансляцию Олимпиады в Москве.В 2017 году ученый удостоился премии правительства за достижения в области развития СМИ. О дате похорон пока ничего не говорится.