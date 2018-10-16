Ученые: Свыше 50% людей страдают от дефицита железа





Недостаток железа в организме может стать причиной развития анемии — малокровия. Болезнь обусловлена тем, что в крови снижается концентрация гемоглобина и падет количество эритроцитов. На ранней стадии анемия никак себя не проявляет, но на поздних сроках у пациентов возникают отдышка, учащенное сердцебиение и ухудшается восприятие вкусов.Масштабное исследование позволило выяснить, что в зоне риска развития анемии вследствие недостатка железа находятся женщины возрастом от 35 до 49 лет. В этом возрасте они часто соблюдают диету, чтобы сбросить лишний вес. Из-за этого они ограничивают потребление железосодержащих продуктов. Наиболее лучшим источником железа ученые называют яблоки.