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Ученые: Свыше 50% людей страдают от дефицита железа

Американские ученые установили, что более 50% людей имеют дефицит железа в организме. В некоторых странах проблемы с недостатком железа наблюдаются у 8 человек из 10.

Ученые: Свыше 50% людей страдают от дефицита железа


Недостаток железа в организме может стать причиной развития анемии — малокровия. Болезнь обусловлена тем, что в крови снижается концентрация гемоглобина и падет количество эритроцитов. На ранней стадии анемия никак себя не проявляет, но на поздних сроках у пациентов возникают отдышка, учащенное сердцебиение и ухудшается восприятие вкусов.

Масштабное исследование позволило выяснить, что в зоне риска развития анемии вследствие недостатка железа находятся женщины возрастом от 35 до 49 лет. В этом возрасте они часто соблюдают диету, чтобы сбросить лишний вес. Из-за этого они ограничивают потребление железосодержащих продуктов. Наиболее лучшим источником железа ученые называют яблоки.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:07

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