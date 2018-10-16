Ученые: Свыше 50% людей страдают от дефицита железа
Американские ученые установили, что более 50% людей имеют дефицит железа в организме. В некоторых странах проблемы с недостатком железа наблюдаются у 8 человек из 10.
Недостаток железа в организме может стать причиной развития анемии — малокровия. Болезнь обусловлена тем, что в крови снижается концентрация гемоглобина и падет количество эритроцитов. На ранней стадии анемия никак себя не проявляет, но на поздних сроках у пациентов возникают отдышка, учащенное сердцебиение и ухудшается восприятие вкусов.
Масштабное исследование позволило выяснить, что в зоне риска развития анемии вследствие недостатка железа находятся женщины возрастом от 35 до 49 лет. В этом возрасте они часто соблюдают диету, чтобы сбросить лишний вес. Из-за этого они ограничивают потребление железосодержащих продуктов. Наиболее лучшим источником железа ученые называют яблоки.
Недостаток железа в организме может стать причиной развития анемии — малокровия. Болезнь обусловлена тем, что в крови снижается концентрация гемоглобина и падет количество эритроцитов. На ранней стадии анемия никак себя не проявляет, но на поздних сроках у пациентов возникают отдышка, учащенное сердцебиение и ухудшается восприятие вкусов.
Масштабное исследование позволило выяснить, что в зоне риска развития анемии вследствие недостатка железа находятся женщины возрастом от 35 до 49 лет. В этом возрасте они часто соблюдают диету, чтобы сбросить лишний вес. Из-за этого они ограничивают потребление железосодержащих продуктов. Наиболее лучшим источником железа ученые называют яблоки.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:07