Катя Лель поздравила в Instagram мужа с 10-летием со дня их свадьбы

Певица показала фолловерам подборку снимков своей семьи, созданную в честь праздника. Исполнительница песен под роликом оставила пост, в котором написала, что она очень счастлива, так как имеет взаимную любовь, и ребенка, рожденного в этом браке. Катя Лель поблагодарила супруга за чудесную дочку, при этом просит у Бога взаимопонимания и здоровья для своей семьи.В конце публикации звезда призналась мужу в любви. Ролик за девять часов собрал более 163 тысяч отметок «Нравится» и свыше 130 комментариев от многочисленных фанатов, которые присоединились к поздравлениям знаменитости.