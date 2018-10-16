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Ирландцы предложили Нур­ма­го­ме­до­ву 15 миллионов долларов за матч-реванш

Ирландцы предложили российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову сумму в 15 миллионов долларов, если тот согласится выйти на матч-реванш. Однако боец предпочел отказаться от денег.
Ирландцы предложили Нур­ма­го­ме­до­ву 15 миллионов долларов за матч-реванш

Судя по всему, Конору Макгрегору не придется рассчитывать на реванш. После безоговорочной победы Хабиб Нурмагомедов потерял к оппоненту всякий интерес, поэтому больше биться с ним он не хочет. Об этом заявил дядя спортсмена.

После самого ожидаемого боя в этом году Хабиб Нурмагомедов строит новые планы. Ему хотелось бы выйти на ринг с теми, с кем еще ни разу не встречался, среди таковых, например, присутствует Тони Фергюсон. Также Нурмагомедов заявил, что планирует биться с Флойдом Мэйуэзером – младшим. К слову, у обоих спортсменов на счету нет ни одного поражения.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:16

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