Ирландцы предложили Нурмагомедову 15 миллионов долларов за матч-реванш
Ирландцы предложили российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову сумму в 15 миллионов долларов, если тот согласится выйти на матч-реванш. Однако боец предпочел отказаться от денег.
Судя по всему, Конору Макгрегору не придется рассчитывать на реванш. После безоговорочной победы Хабиб Нурмагомедов потерял к оппоненту всякий интерес, поэтому больше биться с ним он не хочет. Об этом заявил дядя спортсмена.
После самого ожидаемого боя в этом году Хабиб Нурмагомедов строит новые планы. Ему хотелось бы выйти на ринг с теми, с кем еще ни разу не встречался, среди таковых, например, присутствует Тони Фергюсон. Также Нурмагомедов заявил, что планирует биться с Флойдом Мэйуэзером – младшим. К слову, у обоих спортсменов на счету нет ни одного поражения.
Судя по всему, Конору Макгрегору не придется рассчитывать на реванш. После безоговорочной победы Хабиб Нурмагомедов потерял к оппоненту всякий интерес, поэтому больше биться с ним он не хочет. Об этом заявил дядя спортсмена.
После самого ожидаемого боя в этом году Хабиб Нурмагомедов строит новые планы. Ему хотелось бы выйти на ринг с теми, с кем еще ни разу не встречался, среди таковых, например, присутствует Тони Фергюсон. Также Нурмагомедов заявил, что планирует биться с Флойдом Мэйуэзером – младшим. К слову, у обоих спортсменов на счету нет ни одного поражения.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:16