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Сестра Ольги Бузовой Анна в Instagram негативно высказалась о Денисе Лебедеве

Младшая сестра Ольги Бузовой - Анна у себя в Instagram назвала Дениса Лебедева "днищем".

Сегодня поклонники обсуждают информацию о том, что финалист программы "Замуж за Бузову" Денис Лебедев нагло обманывал Ольгу. Мужчина просто хотел пропиариться в проекте на имени звезды.

Сестра Ольги Бузовой Анна в Instagram негативно высказалась о Денисе Лебедеве

Оказалось, что никаких чувств к Бузовой у него нет, а есть лишь жажда славы и денег. После этого мать Ольги Ирина Александровна пребывала в шоке, а младшая сестра знаменитости Аня разместила у себя в Инстаграме публикацию, где назвала Лебедева довольно нелицеприятно. И хоть фамилия там не фигурирует, буквально все сразу сообразили, кого младшая Бузова имеет в виду.

Сестра Ольги Бузовой Анна в Instagram негативно высказалась о Денисе Лебедеве

А в своём следующем посте Аня продолжила негативные высказывания в адрес обидчика сестры.

"Порядочность и честность - слишком дорогие подарки. Не стоит их ждать от дешёвых людей", - написала сестрёнка Ольги.

Здесь тоже подписчики поняли, для кого приготовлены эти "тёплые слова".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:27

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