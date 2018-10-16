Сестра Ольги Бузовой Анна в Instagram негативно высказалась о Денисе Лебедеве

"Порядочность и честность - слишком дорогие подарки. Не стоит их ждать от дешёвых людей", - написала сестрёнка Ольги.

Сегодня поклонники обсуждают информацию о том, что финалист программы "Замуж за Бузову" Денис Лебедев нагло обманывал Ольгу. Мужчина просто хотел пропиариться в проекте на имени звезды.Оказалось, что никаких чувств к Бузовой у него нет, а есть лишь жажда славы и денег. После этого мать Ольги Ирина Александровна пребывала в шоке, а младшая сестра знаменитости Аня разместила у себя в Инстаграме публикацию, где назвала Лебедева довольно нелицеприятно. И хоть фамилия там не фигурирует, буквально все сразу сообразили, кого младшая Бузова имеет в виду.А в своём следующем посте Аня продолжила негативные высказывания в адрес обидчика сестры.Здесь тоже подписчики поняли, для кого приготовлены эти "тёплые слова".