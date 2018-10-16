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Равшана Куркова показала, как ее кот смотрит сериалы

Известная актриса Равшана Куркова показала подписчикам своего кота Клауса, который любит смотреть сериалы. Публикация знаменитости мгновенно собрала множество просмотров.
Равшана Куркова показала, как ее кот смотрит сериалы

В социальных сетях всегда успехом пользовались посты с животными. Если публикация еще и смешная, то она в обязательном порядке соберет огромное количество лайков. Например, Равшана Куркова поделилась роликом, на котором ее кот Клаус вместе с ней смотрит сериал «Отчаянные домохозяйки». При этом животное практически не моргает и строго смотрит вперед.

В комментариях подписчики назвали питомца Курковой космическим, чудесным и невероятным. Некоторые поинтересовались, как ведет себя Клаус, когда на экране телевизора появляется сама актриса.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:00

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