Равшана Куркова показала, как ее кот смотрит сериалы
Известная актриса Равшана Куркова показала подписчикам своего кота Клауса, который любит смотреть сериалы. Публикация знаменитости мгновенно собрала множество просмотров.
В социальных сетях всегда успехом пользовались посты с животными. Если публикация еще и смешная, то она в обязательном порядке соберет огромное количество лайков. Например, Равшана Куркова поделилась роликом, на котором ее кот Клаус вместе с ней смотрит сериал «Отчаянные домохозяйки». При этом животное практически не моргает и строго смотрит вперед.
В комментариях подписчики назвали питомца Курковой космическим, чудесным и невероятным. Некоторые поинтересовались, как ведет себя Клаус, когда на экране телевизора появляется сама актриса.
В социальных сетях всегда успехом пользовались посты с животными. Если публикация еще и смешная, то она в обязательном порядке соберет огромное количество лайков. Например, Равшана Куркова поделилась роликом, на котором ее кот Клаус вместе с ней смотрит сериал «Отчаянные домохозяйки». При этом животное практически не моргает и строго смотрит вперед.
В комментариях подписчики назвали питомца Курковой космическим, чудесным и невероятным. Некоторые поинтересовались, как ведет себя Клаус, когда на экране телевизора появляется сама актриса.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:00