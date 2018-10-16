Равшана Куркова показала, как ее кот смотрит сериалы

В социальных сетях всегда успехом пользовались посты с животными. Если публикация еще и смешная, то она в обязательном порядке соберет огромное количество лайков. Например, Равшана Куркова поделилась роликом, на котором ее кот Клаус вместе с ней смотрит сериал «Отчаянные домохозяйки». При этом животное практически не моргает и строго смотрит вперед.В комментариях подписчики назвали питомца Курковой космическим, чудесным и невероятным. Некоторые поинтересовались, как ведет себя Клаус, когда на экране телевизора появляется сама актриса.