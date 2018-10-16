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Мать Тимати показала, как сын заботится о своей дочери

На своей странице в Instagram мать рэп-исполнителя Тимати опубликовала новое видео. В публикации Симона Юнусова показала, как ее звездный сын заботится о своей дочери Алисе.

Мать Тимати показала, как сын заботится о своей дочери

Мать Тимати сильно любит свою внучку и практически все ее публикации в Instagram посвящены маленькой Алисе. В своем новом посте Симона Юнусова решила поговорить с фанатами о родительской любви и опеке. Также мать рэп-исполнителя показала, как ее сын бережно заботится о дочери. На видео девочка сидит в специальном кресле, а Тимати щёткой для обуви чистит ее кроссовки. В конце поста Симона Юнусова написала, что она очень надеется, то ее внучка оценит все, что для нее делает отец.

Мать Тимати показала, как сын заботится о своей дочери

Подписчики матери Тимати прониклись ее постом и начали писать свои воспоминания о том, как их родители заботились о них в детстве. Также фанаты писали, как сильно маленькая Алиса становится похожа на мать. Всего за несколько десятков минут ролик успели просмотреть более 343 тысячи пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:33

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